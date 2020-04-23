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Espreso.tvСпортЧемпион мира получил угрозы из-за расистских высказываний о Ломаченко

Чемпион мира получил угрозы из-за расистских высказываний о Ломаченко


фото: Getty Images
Американский боксер Девин Хейни заявил, что получал смертельные угрозы из-за расистских высказываний об украинце Василие Ломаченко

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам Хейни, после выражения "я никогда не проигрываю белому парню" ему начали поступать смертельные угрозы.

"Я не хотел никого обидеть. На меня обрушился шквал ненависти. Все, кто меня знает, могут подтвердить, что я не расист. Я не хотел сказать ничего плохого. Я получаю много гневных сообщений. Мне поступают смертельные угрозы. Но вы же понимаете, что я не делал это нарочно, я просто хочу боксировать против лучших бойцов. Люди следят за каждым моим словом и вырывают высказывания из контекста, изменяя их суть ", - сказал Хейни.

Напомним Девин Хейни является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Василий Ломаченко является "франчайзинговым" чемпионом WBC и владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

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