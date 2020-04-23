Бывший футболист "Ливерпуля" вылечил рак мозга
Об этом шотландец сообщил в Instagram.
"Вчера я получил звонок, о котором молился ... На снимке моего мозга все чисто. После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я здоров! Это невероятно! Больница LGI & St James в Лидсе спасла мне жизнь. Они сработали просто потрясающе. Простого "спасибо" никогда не хватит, чтобы выразить мою благодарность ", - написал Маттео.
45-летний Доминик Маттео выступал за английский "Ливерпуль" в период с 1992-го по 2000-й год. Он также выступал за "Сандерленд", "Лидс", "Блэкберн Роверс" и "Сток Сити". В последние годы Доминик Маттео работал экспертом и комментатором на клубном канале "Ливерпуля".
Yesterday I got THE phone call, the one I've been praying for ... my brain scan is clear. After 6 months of fear pain rehab surgery and treatment. I'm healthy! It feels unreal! The LGI and St James hospital in Leeds saved my life . They were simply incredible. Thankyou will never be enough!
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