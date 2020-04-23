Бывший футболист "Ливерпуля" вылечил рак мозга

23 апреля, 2020, 20:38

Бывший защитник "Ливерпуля" Доминик Маттео излечился от рака мозга, с которым боролся в последние месяцы

Об этом шотландец сообщил в Instagram.

"Вчера я получил звонок, о котором молился ... На снимке моего мозга все чисто. После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я здоров! Это невероятно! Больница LGI & St James в Лидсе спасла мне жизнь. Они сработали просто потрясающе. Простого "спасибо" никогда не хватит, чтобы выразить мою благодарность ", - написал Маттео.

45-летний Доминик Маттео выступал за английский "Ливерпуль" в период с 1992-го по 2000-й год. Он также выступал за "Сандерленд", "Лидс", "Блэкберн Роверс" и "Сток Сити". В последние годы Доминик Маттео работал экспертом и комментатором на клубном канале "Ливерпуля".