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Espreso.tvОбществоАпелляцию на домашний арест Татьяны Черновол рассмотрят 24 апреля

Апелляцию на домашний арест Татьяны Черновол рассмотрят 24 апреля


фото: Facebook Чорновол
Киевский апелляционный суд назначил дату судебного заседания для рассмотрения апелляции на меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда Киева от 16 апреля 2020 г. о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, назначено на 24 апреля", - говорится в сообщении суда.

Заседание начнется в 12:00.

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