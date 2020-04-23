Апелляцию на домашний арест Татьяны Черновол рассмотрят 24 апреля

23 апреля, 2020, 07:55

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного заседания для рассмотрения апелляции на меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда Киева от 16 апреля 2020 г. о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, назначено на 24 апреля", - говорится в сообщении суда.

Заседание начнется в 12:00.