Апелляцию на домашний арест Татьяны Черновол рассмотрят 24 апреля
23 апреля, 2020, 07:55
Киевский апелляционный суд назначил дату судебного заседания для рассмотрения апелляции на меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда Киева от 16 апреля 2020 г. о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, назначено на 24 апреля", - говорится в сообщении суда.
Заседание начнется в 12:00.
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- Напомним, ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве .
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Впоследствии, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол.
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