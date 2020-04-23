Американскому боксеру вернули титул, которым владел Ломаченко
23 апреля, 2020, 11:18
Американцу Девину Хейни вернули титул чемпиона мира WBC в легком весе, которым ранее владел украинец Василий Ломаченко
Об этом сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета .
Девин Хейни был официально восстановлен в статусе чемпиона мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг).
Американец освободил титул в ноябре 2019 из-за травмы плеча и получил статус "чемпиона в отпуске".
WBC также назначила бой британца Люка Кэмпбелла и доминиканца Хавьера Фортуны за звание временного чемпиона WBC и претендента на титульный поединок с Хейни.
Хейни был назначен чемпионом WBC после того, как Ломаченко получил "франчайзинговый" титул Всемирного боксерского совета.
- Напомним, 15 апреля Василий Ломаченко сообщил, что готов встретиться с Девином Хейни , который угрожал его нокаутировать.
- В то же время Хейни заявил, что бой Ломаченко против Лопеса не будет статуса поединке за титул абсолютного чемпиона мира .
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