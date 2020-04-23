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Espreso.tvСпортАмериканскому боксеру вернули титул, которым владел Ломаченко

Американскому боксеру вернули титул, которым владел Ломаченко


фото: Getty Images
Американцу Девину Хейни вернули титул чемпиона мира WBC в легком весе, которым ранее владел украинец Василий Ломаченко

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета .

Девин Хейни был официально восстановлен в статусе чемпиона мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг).

Американец освободил титул в ноябре 2019 из-за травмы плеча и получил статус "чемпиона в отпуске".

WBC также назначила бой британца Люка Кэмпбелла и доминиканца Хавьера Фортуны за звание временного чемпиона WBC и претендента на титульный поединок с Хейни.

Хейни был назначен чемпионом WBC после того, как Ломаченко получил "франчайзинговый" титул Всемирного боксерского совета.

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