69 украинских моряков возвращаются из Греции после работы на судне, где обнаружили коронавирус
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"Это была длинная и важная операция. Многие люди работали, чтобы достичь результата. И наше посольство в Греции, и греческие власти, которые предоставила содействие и помощь. Благодаря совместным усилиям, 69 семей вскоре встретят наконец своих родных. Мы продолжаем находиться на постоянном контакте с 12 моряками, которые до сих пор находятся на судне", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В министерстве отмечают, что 22 марта в греческий порт прибыло судно "Eleftherios Venizelos". У членов экипажа корабля, среди которых были и украинцы, обнаружили коронавирус.
"Посольство Украины в Греции оперативно вышло на связь с украинскими моряками, которые находились в карантине на судне. Им безотлагательно оказали необходимую медицинскую помощь. Тех, у кого не было обнаружено коронавирусной болезни, отправили на обсервацию в отеле Афин. Кроме того, в рамках программы "Защита" консулы в специально созданном чате 24/7 поддерживали связь со всеми украинскими моряками ", - говорится в сообщении.
С 3 по 21 апреля моряки находились на карантине с соблюдением требований ВОЗ и Министерства здравоохранения Греции. Срок обязательной обсервации завершился, а тестирование на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат. 69 моряков - членов экипажа выехали из Греции и вскоре вернутся в Украину.
Отмечается, что 12 украинских моряков до сих пор остаются в карантине на судне. Посольство находится с ними на связи и круглосуточно контролирует ситуацию.
- Напомним, на 26 кораблях военно-морских сил (ВМС) США у моряков диагностировали коронавирус .
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