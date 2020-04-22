Зеленский заявил, что видит в Саакашвили потенциал для поддержки правительства

22 апреля, 2020, 18:59

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Так, в пресс-службе отметили, что Зеленский встретился с Саакашвили и пообщался о его видении помощи в развитии Украины.

"Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщили в ОП.