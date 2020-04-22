Зеленский заявил, что видит в Саакашвили потенциал для поддержки правительства
22 апреля, 2020, 18:59
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, поэтому предложил ему поделиться своими идеями с Кабмином и Верховной Радой
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Так, в пресс-службе отметили, что Зеленский встретился с Саакашвили и пообщался о его видении помощи в развитии Украины.
"Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщили в ОП.
- Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подтвердил, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в украинском Кабмине.
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