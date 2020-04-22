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Espreso.tvОбществоЗа неделю количество безработных украинцев выросло на 30 тысяч

За неделю количество безработных украинцев выросло на 30 тысяч


фото: kaniv-rada.gov.ua
С момента начала действия карантина в Украине безработными зарегистрировались уже 101,5 тысячи граждан

Об этом сообщила Госслужба занятости, передает "Интерфакс-Украина".

За последний рабочий неделю, с 13 по 17 апреля, статус безработного получили 29,9 тысячи человек. В среднем за день регистрировались около шести тысяч безработных.

Всего в Государственной службе занятости насчитывается 411 тыс официально зарегистрированных безработных.

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