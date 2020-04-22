За неделю количество безработных украинцев выросло на 30 тысяч

22 апреля, 2020, 12:12

С момента начала действия карантина в Украине безработными зарегистрировались уже 101,5 тысячи граждан

Об этом сообщила Госслужба занятости, передает "Интерфакс-Украина".

За последний рабочий неделю, с 13 по 17 апреля, статус безработного получили 29,9 тысячи человек. В среднем за день регистрировались около шести тысяч безработных.

Всего в Государственной службе занятости насчитывается 411 тыс официально зарегистрированных безработных.