За неделю количество безработных украинцев выросло на 30 тысяч
22 апреля, 2020, 12:12
С момента начала действия карантина в Украине безработными зарегистрировались уже 101,5 тысячи граждан
Об этом сообщила Госслужба занятости, передает "Интерфакс-Украина".
За последний рабочий неделю, с 13 по 17 апреля, статус безработного получили 29,9 тысячи человек. В среднем за день регистрировались около шести тысяч безработных.
Всего в Государственной службе занятости насчитывается 411 тыс официально зарегистрированных безработных.
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