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Espreso.tvОбществоИсточником вспышки COVID-19 в Днипре стала "библейская" школа

Источником вспышки COVID-19 в Днипре стала "библейская" школа


фото: reuters
В Днипре за предыдущие сутки обнаружили 19 больных COVID-19, 12 из них - контактные лица из города Первомайска, где зафиксировали массовое заболевание коронавирусом из-за устроенной там религиозной школы "Новое поколение"

Об этом сообщил мэр Днипра Борис Филатов в Facebook.

"Из плюс 20 новых (установленных случаев инфицирования, - ред.) за сутки - большинство это контакты из Первомайска", - отметил Филатов.

"19 новых заболеваний COVID 19 в Днипре. Называют два источника заражения. Первый - это контактные лица по Першотравенску. Сейчас из числа выявленных новых больных в Днипре - 12 человек, посетивших эту школу", - говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровского облсовета.

"Второй источник - это внутреннее для Днипра - через пациентов, находившихся на лечении в 21 инфекционной больнице. По непонятным обстоятельствам больные были перемещены в другие больницы города, и таким образом, стали источником заражения для других людей" - отметили в облсовете.

На Днепропетровщине установили 247 контактных лиц по Першотравенску. В общем из-за вспышки в религиозной школе в области обнаружили несколько мест распространения инфекции - Павлоград - 7, Петропавловка - 11 и теперь Днипро - 12.

По словам Филатова, решение о перекрытии Першотравенска не помогло и теперь вирус мигрировал в Днипро.

Всего на Днепропетровщине заболели 150 человек, 9 человек уже выздоровели.

 

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