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Espreso.tvСпортИбрагимович отказался возвращаться в "Милан"

Ибрагимович отказался возвращаться в "Милан"


фото: Getty Images
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не планирует возвращаться в Италию, пока не станет известна официальная дата возобновления Серии А

Об этом сообщает gazzetta.it .

Во время карантина Златан Ибрагимович отправился в Швецию, где он тренируется вместе с клубом "Хаммарбю", совладельцем которого и является прославленный футболист.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу.

В Италии пока не определились с официальной датой восстановления Серии А.

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