Ибрагимович отказался возвращаться в "Милан"

22 апреля, 2020, 16:19

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не планирует возвращаться в Италию, пока не станет известна официальная дата возобновления Серии А

Об этом сообщает gazzetta.it .

Во время карантина Златан Ибрагимович отправился в Швецию, где он тренируется вместе с клубом "Хаммарбю", совладельцем которого и является прославленный футболист.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу.

В Италии пока не определились с официальной датой восстановления Серии А.