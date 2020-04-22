Ибрагимович отказался возвращаться в "Милан"
22 апреля, 2020, 16:19
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не планирует возвращаться в Италию, пока не станет известна официальная дата возобновления Серии А
Об этом сообщает gazzetta.it .
Во время карантина Златан Ибрагимович отправился в Швецию, где он тренируется вместе с клубом "Хаммарбю", совладельцем которого и является прославленный футболист.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу.
В Италии пока не определились с официальной датой восстановления Серии А.
- 21 апреля стало известно, что руководство Серии A решило доиграть чемпионат Италии, прерванный из-за пандемии коронавируса.
- 16 апреля сообщалось, что в Италии рассматривают возможность 30-31 мая сыграть матчи национального кубка.
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