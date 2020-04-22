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Espreso.tvОбществоВидеовстреча министров в "нормандском формате" запланирована на 30 апреля, - МИД

Видеовстреча министров в "нормандском формате" запланирована на 30 апреля, - МИД

Видеоконференция министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" предварительно запланирована на 30 апреля

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" предварительно запланирована на 30 апреля. Необходимость переговоров руководителей МИД неоднократно подчеркивал министр Дмитрий Кулеба. Надеемся на конструктивный подход со стороны России в деле поиска решения для достижения мира на Донбассе и прекращения агрессии. Нам нужно придать импульс нормандскому процессу", - подчеркнула она.

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