Видеовстреча министров в "нормандском формате" запланирована на 30 апреля, - МИД

22 апреля, 2020, 21:58

Видеоконференция министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" предварительно запланирована на 30 апреля

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" предварительно запланирована на 30 апреля. Необходимость переговоров руководителей МИД неоднократно подчеркивал министр Дмитрий Кулеба. Надеемся на конструктивный подход со стороны России в деле поиска решения для достижения мира на Донбассе и прекращения агрессии. Нам нужно придать импульс нормандскому процессу", - подчеркнула она.