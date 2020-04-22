Встреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили будет перед внеочередным заседанием ВР, - Качура

22 апреля, 2020, 14:12



фото: reuters

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что встреча фракции с кандидатом на должность вице-премьер-министра по реформам Михаилом Саакашвили состоится перед внеочередным заседанием Верховной Рады