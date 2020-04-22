Встреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили будет перед внеочередным заседанием ВР, - Качура
22 апреля, 2020, 14:12
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что встреча фракции с кандидатом на должность вице-премьер-министра по реформам Михаилом Саакашвили состоится перед внеочередным заседанием Верховной Рады
Об этом Качура сообщил в Telegram-канале .
"Подтверждаю. Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьеры по реформам. Встреча фракции с кандидатом должна состояться перед внеочередным пленарным заседанием ВР", - сообщил Качура.
- Напомним, ранее СМИ сообщали, что Верховная Рада может назначить бывшего экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам .
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