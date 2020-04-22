 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВстреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили будет перед внеочередным заседанием ВР, - Качура

Встреча фракции "Слуга народа" с Саакашвили будет перед внеочередным заседанием ВР, - Качура


фото: reuters
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что встреча фракции с кандидатом на должность вице-премьер-министра по реформам Михаилом Саакашвили состоится перед внеочередным заседанием Верховной Рады

Об этом Качура сообщил в Telegram-канале .

"Подтверждаю. Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьеры по реформам. Встреча фракции с кандидатом должна состояться перед внеочередным пленарным заседанием ВР", - сообщил Качура.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

22 апреля, 2020 среда

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать