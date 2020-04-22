 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВозможное возвращение Саакашвили в политику делает еще жестче борьбу за влияние в окружении президента Зеленского, - Сазонов

Возможное возвращение Саакашвили в политику делает еще жестче борьбу за влияние в окружении президента Зеленского, - Сазонов

Хотя она и сейчас не выглядит скучной

Об этом говорится в блоге политолога Кирилла Сазонова на site.ua.

"Например, упорные попытки группы Андрея Ермака любой ценой вернуть Игоря Уманского в исполнительную власть – не в правительство, так хотя бы советником главы Офиса президента. Мотивация очевидна – взять под контроль налоговую службу, убрать оттуда Верланова и расставить своих людей. Следующий шаг – повторить ту же операцию с таможней и Нефьодовым. Отсюда все наезды Уманского на ГНС и ГТС – нужно создавать подходящий медийный фон, чтобы в нужный момент представить "правильную картинку" президенту", – объяснил Сазонов.

Не случайным он считает и появление экс-премьера Юлии Тимошенко. "У них с Уманским давний опыт работы еще в период ее премьерства. Чего хотят – легко догадаться по примеру 2008 года. Отмена автоматического возврата НДС, отмена конкурсов на глав соответствующих структур – все в традициях "старой гвардии". Ручное возмещение НДС, задолженность в 20 миллиардов, облигации вместо возврата НДС и так далее. Схемы, знакомые до боли", – напомнил политолог.

По его мнению, все эти задачи могли быть решены через назначение Уманского в правительство, но этому помешал премьер Денис Шмыгаль. Приходится идти по длинному пути. А Верланов не дает. И Нефьодов будет сопротивляться. И премьер – ему нужны деньги в бюджете. С другой стороны, Уманский не зря появился в статусе советника главы ОП, да и Тимошенко вписывается тоже не от скуки. Еще и Саакашвили добавится скоро. Покупайте попкорн, дорогие друзья", – подытожил Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
 
Сам Саакашвили отреагировал на новость о своем назначении и заявил, что готов работать и вскоре представит план.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать