Во время карантина существенно выросли цены на недвижимость и активизировалось строительство "сомнительного" жилья

22 апреля, 2020, 13:35

В I квартале 2020 года жилье подорожало в среднем на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Во время карантина существенно выросли цены на недвижимость и активизировалось строительство жилья, законность которого вызывает сомнения. Этому способствует два фактора. С середины марта запрещены любые проверки со стороны Государственной строительно-архитектурной инспекции. К созданию нового органа - Государственной инспекции градостроительства Украины. Второй фактор - введение карантина. Неравнодушные активисты в этот период не могут собираться в группы и блокировать незаконные стройки.

"Одна из таких застроек -" Подол Град Винтаж "на Вознесенском спуске. Строительство началось еще в 2017 году. Здесь все незаконно - начиная с землеотвода, получения разрешительных документов. Здесь ни по генеральному плану нельзя ничего строить, это зона исторического ландшафта. Но пользуясь дерегуляцией и лоббированием интересов во власти, застройщик получил все разрешительные документы и начал строительство. И сейчас, под прикрытием карантина, началось активное возведение жилья - этаж за этажом ", - заявил в программе" Интервью на "Еспресо" эксперт по незаконному строительству, юрист Георгий Могильный.

По его информации застройщик также пытается остановить ремонтные работы в учебном заведении - научно-исследовательская школа БАЗИС, расположенной рядом со строительством. В здании школы, которую приобрел частный инвестор, ранее было учебное заведение, однако впоследствии его закрыли. Однако из-за того, что в Подольском районе школ не хватает, ее решили реставрировать. Застройщики подали в суд на компанию, которая занимается ремонтом этой школы. Суд состоялся без участия ответчика. Но на территорию учебного заведения пришла исполнительная служба с постановлением о запрете любых работ.

"Ситуация абсурдна. Несмотря на большое количество новостроек на Подоле, мест в школах не хватает. А в результате приостанавливают не строительство жилого комплекса, а по решению суда - реконструкцию школы ", - говорит Георгий Могильный.

Строительство "Подол Град Винтаж" на Подоле давно и не раз блокировали активисты. Которые утверждают - оно находится на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Строительство ведется на перекрестке улиц Вознесенский спуск, Глубочицкая, Нижний Верхний Валы, Кожумяцька и Воздвиженская. Возведение очередной многоэтажки на Подоле, говорят местные жители, неизбежно приведет и к транспортному коллапсу.