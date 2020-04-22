В Житомирской области коронавирус обнаружили у 16 детей
22 апреля, 2020, 12:28
На Житомирщине коронавирус подтвердили у 16 детей, состояние которых сейчас удовлетворительное
Об этом на брифинге 22 апреля сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Укринформ .
"Среди пациентов есть 16 детей. Их состояние удовлетворительное, в том числе и 6-месячного ребенка, который находится на лечении в областной детской больнице", - отметил Суслик.
Он добавил, что подозрение на коронавирус проверяют у женщины, находящейся на 22-й неделе беременности. Экспресс-тест у нее оказался положительным, а теперь ждут результатов ПЦР-диагностики.
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