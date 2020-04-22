В Запорожье провели автопробег с требованиями поддержать малый и средний бизнес в условиях карантина

22 апреля, 2020, 21:07

22 апреля в Запорожье прошла акция в поддержку малого и среднего бизнеса, который был вынужден временно прекратить работу из-за карантина. К акции присоединилась более сотни предпринимателей на собственных авто

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что участники акции проехали по центральному проспекту города, сделав остановки у зданий Запорожской ОГА и мэрии.

Там представитель протестующих передал официальное обращение протестующих в органы власти.

"Если бы работали наши продуктовые рынки, то деньги, которые платят предприниматели, единый налог шли бы в бюджет города. А так все наши супермаркеты - из других городе, и деньги пойдут туда, где они зарегистрированы. Это самое страшное, что бросили именно своих, тысячи предпринимателей, которые остались без средств к существованию", - рассказала соорганизатор акции Лидия Кривенко.

Сообщается, что участники акции требовали обеспечить на время карантина нулевую ставку единого налога для 1 и 2 группы его плательщиков, не осуществляющих деятельность из-за карантинных мероприятий, компенсировать малым предпринимателям причиненный материальный ущерб вследствие запрета торговать продуктами питания на рынках и тому подобное.

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