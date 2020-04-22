В Ивано-Франковской области от COVID-19 выписаны годовалый младенец
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук, передает издание Версии.
По его словам, ребенку сделали три ПЦР-теста, и два оказались отрицательными.
"Самому маленькому пациенту, который у нас был зарегистрирован, 1 год и 3 месяца. Этот ребенок сейчас готовится к выписке из лечебного учреждения, поскольку первое ПЦР-исследования было положительным, а следующие два - отрицательные. Ребенок чувствует себя очень хорошо", - отметил Савчук .
При этом он добавил, что медики пока не знают, где мог заразиться ребенок.
"Возможно, были погрешности со стороны родителей ребенка, которые проигнорировали рекомендации, а потому было инфицирование, которое мы пытаемся исследовать", - добавил Савчук.
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