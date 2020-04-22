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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковской области от COVID-19 выписаны годовалый младенец

В Ивано-Франковской области от COVID-19 выписаны годовалый младенец


фото: reuters
В Ивано-Франковской области от коронавируса выздоровел годовалый ребенок

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук, передает издание Версии.

По его словам, ребенку сделали три ПЦР-теста, и два оказались отрицательными.

"Самому маленькому пациенту, который у нас был зарегистрирован, 1 год и 3 месяца. Этот ребенок сейчас готовится к выписке из лечебного учреждения, поскольку первое ПЦР-исследования было положительным, а следующие два - отрицательные. Ребенок чувствует себя очень хорошо", - отметил Савчук .

При этом он добавил, что медики пока не знают, где мог заразиться ребенок.

"Возможно, были погрешности со стороны родителей ребенка, которые проигнорировали рекомендации, а потому было инфицирование, которое мы пытаемся исследовать", - добавил Савчук.

  • В Днипре за предыдущие сутки обнаружили 19 больных COVID-19, 12 из них - это контактные лица из города Першотравенска, где зафиксировали массовое заболевание коронавирусом из-за устроенной там религиозной школы "Новое поколение".
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