В Ивано-Франковской области от COVID-19 выписаны годовалый младенец

22 апреля, 2020, 16:49

В Ивано-Франковской области от коронавируса выздоровел годовалый ребенок

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук, передает издание Версии.

По его словам, ребенку сделали три ПЦР-теста, и два оказались отрицательными.

"Самому маленькому пациенту, который у нас был зарегистрирован, 1 год и 3 месяца. Этот ребенок сейчас готовится к выписке из лечебного учреждения, поскольку первое ПЦР-исследования было положительным, а следующие два - отрицательные. Ребенок чувствует себя очень хорошо", - отметил Савчук .

При этом он добавил, что медики пока не знают, где мог заразиться ребенок.

"Возможно, были погрешности со стороны родителей ребенка, которые проигнорировали рекомендации, а потому было инфицирование, которое мы пытаемся исследовать", - добавил Савчук.