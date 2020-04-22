В Винницкой области с начала эпидемии 11 полицейских заразились коронавирусом

22 апреля, 2020, 15:18

В Винницкой области по состоянию 22 апреля коронавирус зафиксировали у 11 полицейских

Об этом Укринформу сообщила начальник отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник.

"С начала эпидемии коронавирус лабораторно подтвержден у 11 полицейских области. Восемь больных - сотрудники главного управления Нацполиции, еще три человека заболели в Погребищенском районе. Все они лечатся дома, чувствуют себя нормально", - сообщила Олийнык.

По ее словам, в подразделениях, где служат больные полицейские, выявлены все контактные лица, пока они находятся в самоизоляции. Полицейские придерживаются масочного режима и других карантинных ограничений. В частности, обеспечены средствами индивидуальной защиты правоохранители, которые несут службу на контрольно-пропускных пунктах.

В ведомствах обеспечен принцип взаимозаменяемости руководящего состава ГУ ЧП в области, работников всех подразделений и отделов в районах. Следовательно, отсутствие больных работников и тех, кто находится в самоизоляции, на выполнении функциональных обязанностей полиции в области не сказалось.

Олейник добавила, что среди больных полицейских тех, кто несет службу на КПП, нет.

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