В Винницкой области с начала эпидемии 11 полицейских заразились коронавирусом
Об этом Укринформу сообщила начальник отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник.
"С начала эпидемии коронавирус лабораторно подтвержден у 11 полицейских области. Восемь больных - сотрудники главного управления Нацполиции, еще три человека заболели в Погребищенском районе. Все они лечатся дома, чувствуют себя нормально", - сообщила Олийнык.
По ее словам, в подразделениях, где служат больные полицейские, выявлены все контактные лица, пока они находятся в самоизоляции. Полицейские придерживаются масочного режима и других карантинных ограничений. В частности, обеспечены средствами индивидуальной защиты правоохранители, которые несут службу на контрольно-пропускных пунктах.
В ведомствах обеспечен принцип взаимозаменяемости руководящего состава ГУ ЧП в области, работников всех подразделений и отделов в районах. Следовательно, отсутствие больных работников и тех, кто находится в самоизоляции, на выполнении функциональных обязанностей полиции в области не сказалось.
Олейник добавила, что среди больных полицейских тех, кто несет службу на КПП, нет.
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