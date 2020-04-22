В ВСУ зафиксировали еще четыре случая заражения коронавирусом

22 апреля, 2020, 10:42

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"На 07.00 22 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. В частности, двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (в ВМКЦ Южного региона - 1 работник ВСУ, в Мукачевском военном госпитале - 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях - по 1-му военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Согласно информации ВСУ, на изоляции (в частности самоизоляции) в ВСУ находится 289 человек. При этом в 140 человек заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток.

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