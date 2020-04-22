В ВР подали законопроекты в поддержку культуры и креативных индустрий в условиях карантина

22 апреля, 2020, 20:43

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подал в Верховную Раду на регистрацию пакет законопроектов, направленных на экономическую поддержку культуры и креативных индустрий в связи с карантином

Об этом сообщает пресс-служба Комитета гуманитарной и информационной политики.

"Сегодня Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подал на регистрацию в Верховную Раду пакет законопроектов, направленных на экономическую поддержку культуры и креативных индустрий в связи с действием ограничительных мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения предлагаются в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, а также в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса. Среди них:

1. Введение налоговых льгот и преференций по уплате арендной платы и налога за земельные участки государственной и коммунальной собственности;

2. Освобождение от некоторых операций:

- уплаты налога на добавленную стоимость

- налога на прибыль

- туристического сбора

- налога на доходы физических лиц

- единого социального взноса

- налога на нежилую недвижимость

- включение в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода суммы средств или стоимость имущества в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям для осуществления деятельности в сфере культуры;

3. Предоставляется возможность уменьшения арендной платы за пользование недвижимым имуществом;

4. В перечень защищенных статей бюджета добавляется:

- оплата труда учреждений культуры, получающих финансовую поддержку из государственного бюджета

- мероприятия по охране культурного наследия: учет, предотвращение разрушения или причинения вреда, обеспечение защиты, сохранения, содержания, соответствующего использования, консервации, реставрации, ремонта, реабилитации, приспособления и музеефикации объектов культурного наследия.

5. Упрощается процедура получения государственной помощи субъектами хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничений или запрета деятельности в условиях карантина.;

6. Государственная поддержка кинематографии до конца года дополняется новой формой - предоставлением государственной субсидии на развитие кинопроекта объемом до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.

7. Совершенствуется законодательное поле в случае предоставления учреждением культуры в пользование другим субъектам государственного и коммунального имущества.

8. Телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

9. Устанавливается ставка НДС в размере 10% для операций по поставке коммунальных услуг и электроэнергии.

10. Вводится понятие гранта, который предоставляется украинским культурным фондом, в налоговом и бюджетном законодательстве, дополняются основания и порядок его предоставления и налогообложения.

Отмечается, что с 16 марта по 1 мая 2020 года потери в сфере культуры составят 5,8-8,7 млрд грн. Сокращение рабочих мест - на уровне 20% задействованных лиц.

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