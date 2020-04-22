В ВР подали законопроекты в поддержку культуры и креативных индустрий в условиях карантина
Об этом сообщает пресс-служба Комитета гуманитарной и информационной политики.
"Сегодня Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подал на регистрацию в Верховную Раду пакет законопроектов, направленных на экономическую поддержку культуры и креативных индустрий в связи с действием ограничительных мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения предлагаются в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, а также в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса. Среди них:
1. Введение налоговых льгот и преференций по уплате арендной платы и налога за земельные участки государственной и коммунальной собственности;
2. Освобождение от некоторых операций:
- уплаты налога на добавленную стоимость
- налога на прибыль
- туристического сбора
- налога на доходы физических лиц
- единого социального взноса
- налога на нежилую недвижимость
- включение в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода суммы средств или стоимость имущества в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям для осуществления деятельности в сфере культуры;
3. Предоставляется возможность уменьшения арендной платы за пользование недвижимым имуществом;
4. В перечень защищенных статей бюджета добавляется:
- оплата труда учреждений культуры, получающих финансовую поддержку из государственного бюджета
- мероприятия по охране культурного наследия: учет, предотвращение разрушения или причинения вреда, обеспечение защиты, сохранения, содержания, соответствующего использования, консервации, реставрации, ремонта, реабилитации, приспособления и музеефикации объектов культурного наследия.
5. Упрощается процедура получения государственной помощи субъектами хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничений или запрета деятельности в условиях карантина.;
6. Государственная поддержка кинематографии до конца года дополняется новой формой - предоставлением государственной субсидии на развитие кинопроекта объемом до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.
7. Совершенствуется законодательное поле в случае предоставления учреждением культуры в пользование другим субъектам государственного и коммунального имущества.
8. Телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
9. Устанавливается ставка НДС в размере 10% для операций по поставке коммунальных услуг и электроэнергии.
10. Вводится понятие гранта, который предоставляется украинским культурным фондом, в налоговом и бюджетном законодательстве, дополняются основания и порядок его предоставления и налогообложения.
Отмечается, что с 16 марта по 1 мая 2020 года потери в сфере культуры составят 5,8-8,7 млрд грн. Сокращение рабочих мест - на уровне 20% задействованных лиц.
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