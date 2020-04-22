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Espreso.tvОбществоВ Укртранснафте ответили на предложение Витренко о закупках нефти

В Укртранснафте ответили на предложение Витренко о закупках нефти


фото: zn.ua
Государственная компания "Укртранснафта" ответила на месседж топ-менеджера "Нафтогаза": в Украине не подготовлено законодательство и нет соответствующих технических возможностей

Об этом сообщили работники госкомпании в комментарии " Интерфакс-Украина ".

Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающей станции) было спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания - обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти ", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения должна находиться на территории Украины только в двух режимах - импорт и транзит.

  • Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о возможности Украины стать хабом для хранения мировой нефти во время супердешевым цен.

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