В Украине почти тысяча больниц имеют дефицит финансирования, - Степанов

22 апреля, 2020, 10:19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 984 больницы в Украине имеют дефицит финансирования

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Во время аудита, который у нас проведен с Национальной службой здоровья, по их цифрам, за более чем 1600 заключенных договоров с медицинскими учреждениями по всей Украине - 984 больницы имеют дефицит. Это означает, что они в 2020 году получают меньше средств, чем в 2019 году и это уменьшение от 10 до 50% по некоторым больницах, некоторых медицинских учреждениях. Например, Центр медицинской помощи Запорожской области, это "103", как мы привыкли звонить, недофинансирование в этом году будет составлять 67 млн грн по сравнению с 2019 года . Последствия такого финансирования по прогнозам руководства департ Амент здравоохранения Запорожской области - сокращение бригад экстренной медицинской помощи от 154 до 110 ", - сказал Степанов.

Также в зоне риска недостаточного финансирования находится противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные медицинские направления.

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