В Украине могут проводить до 10 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Центр общественного здоровья

22 апреля, 2020, 19:10

Начальник отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья Роман Родына считает, что Украина может вдвое увеличить количество тестов в сутки

Об этом инфекционист Центра общественного здоровья Роман Родына рассказал в комментарии для hromadske.

Он отметил, что в Украине пока лаборатории способны делать 5 тыс. исследований на коронавирус ежедневно.

По его словам, лаборатории должны справиться с тестированием, даже если количество исследований увеличится вдвое.

"У нас очень было 1200 случаев (подозрений на COVID-19, - ред.) Все эти случаи могут быть протестированы. Лаборатории готовы дважды делать тест, как это требуется для установления диагноза", - отметил Родына.

Фенкционер ЦОЗ подчеркнул, что в случае увеличения количества подозрений возможно привлечение дополнительных лабораторий, имеющих соответствующее оборудование. Сейчас на коронавирус тестируют областные лабораторные центры Минздрава Украины, лаборатории в медучреждениях и частные лаборатории.

"Сейчас лаборатории способны делать 5 тыс. исследований (ежедневно, - ред.) Этот поток исследований может быть увеличен в полтора-два раза. Лаборатории справятся", - сказал Родына.

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, на котором продлили карантин до 11 мая заявил, что в стране за сутки проводит менее 5 тыс. тестов на коронаврус.

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