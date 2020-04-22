В Украине могут проводить до 10 тыс. тестов на COVID-19 в сутки, - Центр общественного здоровья
Об этом инфекционист Центра общественного здоровья Роман Родына рассказал в комментарии для hromadske.
Он отметил, что в Украине пока лаборатории способны делать 5 тыс. исследований на коронавирус ежедневно.
По его словам, лаборатории должны справиться с тестированием, даже если количество исследований увеличится вдвое.
"У нас очень было 1200 случаев (подозрений на COVID-19, - ред.) Все эти случаи могут быть протестированы. Лаборатории готовы дважды делать тест, как это требуется для установления диагноза", - отметил Родына.
Фенкционер ЦОЗ подчеркнул, что в случае увеличения количества подозрений возможно привлечение дополнительных лабораторий, имеющих соответствующее оборудование. Сейчас на коронавирус тестируют областные лабораторные центры Минздрава Украины, лаборатории в медучреждениях и частные лаборатории.
"Сейчас лаборатории способны делать 5 тыс. исследований (ежедневно, - ред.) Этот поток исследований может быть увеличен в полтора-два раза. Лаборатории справятся", - сказал Родына.
- Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, на котором продлили карантин до 11 мая заявил, что в стране за сутки проводит менее 5 тыс. тестов на коронаврус.
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