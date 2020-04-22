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Espreso.tvОбществоВ Сумах расширили перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом во время карантина

В Сумах расширили перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом во время карантина


фото: zaxid.net
В Сумах расширили перечень лиц, которые могут пользоваться городским общественным транспортом в карантин, также изменения касаются видов документов, которые должны иметь при себе пассажиры

Соответствующее решение принял Сумской горисполком.

"К категориям граждан, имеющим право на проезд в пассажирском транспорте, которые осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, добавить опекунов (попечителей) над совершеннолетними недееспособными лицами (ограниченно дееспособными) при предъявлении удостоверения опекуна (попечителя) лиц, оказывающих социальные услуги и лиц, осуществляющих надзор за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80 лет (на основании справок о получении в департаменте социальной защиты населения таких компенсационных выплат) ", - говорится в решении.

Также изменения касаются видов документов, которые должны иметь при себе пассажиры. Так, одним из документов, который дает право на проезд в общественном транспорте в период карантина, является справка, в которой указаны фамилия, имя и отчество пассажира, место его работы, фамилия руководителя (справка должна быть заверена подписью руководителя и печатью органа , который ее выдал). Раньше это была справка установленного образца.

Для физических лиц-предпринимателей в случае отсутствия печати на обратной стороне справки размещается копия выписки из Единого государственного реестра по указанной физического лица-предпринимателя.

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