 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США новый рекорд смертности от коронавируса в сутки

В США новый рекорд смертности от коронавируса в сутки


фото: reuters
В США 21 апреля установлен новый суточный антирекорд по уровню смертности в результате осложнений от коронавируса в стране - умерло 2804 человек

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

За минувшие сутки в США погибли 2804 человек - это самая суточное количество умерших в стране.

Читайте также: В Британии почти вдвое возросло количество умерших от коронавируса в сутки

Ранее антирекорд по стране составлял 2618 смертей на протяжении 15 апреля.

Сейчас в США зафиксировано 819 175 случаев коронавируса, в частности 45 343 смерти и 82873 случаи выздоровления.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

22 апреля, 2020 среда

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать