В США новый рекорд смертности от коронавируса в сутки
22 апреля, 2020, 12:59
В США 21 апреля установлен новый суточный антирекорд по уровню смертности в результате осложнений от коронавируса в стране - умерло 2804 человек
Об этом свидетельствуют данные Worldometer .
За минувшие сутки в США погибли 2804 человек - это самая суточное количество умерших в стране.
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Ранее антирекорд по стране составлял 2618 смертей на протяжении 15 апреля.
Сейчас в США зафиксировано 819 175 случаев коронавируса, в частности 45 343 смерти и 82873 случаи выздоровления.
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