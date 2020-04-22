В Раде 24 апреля будет два внеочередных заседания, - Кравчук

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В пятницу будет два заседания. Первое будет инициировать президент Украины своим письмом. На нем планируется отменить постановления об отмене закона об изменениях в регламенте, децентрализационного закона, к нему также были зарегистрированы постановления. Я думаю, что будут рассмотрены также законопроекты, которые связанные с кредитами для аграриев. Ряд вопросов по различным темам ", - заявила Кравчук.

По ее словам, также на заседании планируют рассмотреть законопроект №2769.

"Также речь шла о том, чтобы уменьшить в девять раз задаток на участие в местных выборах", - сказала депутат.

Кравчук отметила, что проведение второго внеочередного заседания будет инициировано народными депутатами.

"Вчера собирались подписи. Инициатива" Батькивщины ", но наши депутаты также подписывают. Речь идет о создании ВСК по тем фактам, о которых заявлял бывший министр финансов Уманский по злоупотреблениям по НДС, по государственному бюджету", - добавила нардеп.

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