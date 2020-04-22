В мире - более 2,5 млн больных коронавирус, более 177 тыс. погибли
Об этом свидетельствуют данные Worldometer .
Антилидером по количеству случаев остаются Соединенные Штаты, общее число случаев коронавируса в стране достигло 819 164.
В США зафиксировали 45340 смертей, 82973 лица выздоровели. По состоянию на утро 22 апреля в мире зафиксировано 2557504 случаи коронавируса, из них 694 881 человек выздоровела и 177662 умерли.
В Испании зафиксировано 204 178 случаев COVID-19 (21282 смерти и 82514 выздоровели), а в Италии - 183 957 случаев (24 648 смертей и 51 600 человек, что пришли).
В Китае зарегистрировали в общем 82788 случаев, погибли там 4632 человека, и выздоровели 77 151.
В Украине за сутки зарегистрировали 457 случаев заражения коронавирусом.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР