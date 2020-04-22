В мире - более 2,5 млн больных коронавирус, более 177 тыс. погибли

22 апреля, 2020, 10:38

По состоянию на утро 22 апреля в мире зафиксировано 2 560 063 случаев коронавируса, из них 695 262 человека выздоровели и 177 718 умерли

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

Антилидером по количеству случаев остаются Соединенные Штаты, общее число случаев коронавируса в стране достигло 819 164.

В США зафиксировали 45340 смертей, 82973 лица выздоровели. По состоянию на утро 22 апреля в мире зафиксировано 2557504 случаи коронавируса, из них 694 881 человек выздоровела и 177662 умерли.

В Испании зафиксировано 204 178 случаев COVID-19 (21282 смерти и 82514 выздоровели), а в Италии - 183 957 случаев (24 648 смертей и 51 600 человек, что пришли).

В Китае зарегистрировали в общем 82788 случаев, погибли там 4632 человека, и выздоровели 77 151.

В Украине за сутки зарегистрировали 457 случаев заражения коронавирусом.