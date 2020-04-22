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Espreso.tvОбществоВ Мининфраструктуры посоветовали, на когда украинцам планировать отдых

В Мининфраструктуры посоветовали, на когда украинцам планировать отдых

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантинных ограничений по транспорту планировать отдых лучше уже на вторую половину лета

Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И когда мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет ", - сказал Криклий.

По его прогнозу, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота.

И если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.

По наземному транспорту, то министр объяснил, что первыми после карантина заработают пригородные электрички.

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