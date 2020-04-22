В Лондоне от коронавируса умер украинец

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"17.04.2020 Посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19. Гражданин Украины погиб 14.04.2020 в больнице г. Лондон", - сказал Погорельцев.

Он добавил, что украинским посольством в сотрудничестве с ритуальной агентством предоставляется необходимое содействие семье по обеспечению репатриации урны с прахом умершего в Украину.

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