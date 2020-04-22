В Кировоградской области от коронавируса излечилось восемь человек

22 апреля, 2020, 11:56

В Кировоградской области от коронавируса выздоровели 8 человек

Об этом в Telegram сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей баллона.

"Еще 8 жителей Кировоградщины, которые болели коронавирусом, выздоровели. Речь идет о 7 жителей Кропивницкого 53-летнюю женщину, 66-летний мужчина, 30-летний мужчина, 40-летняя женщина, 25-летний мужчина, 45-летний мужчина и 49 -летнюю женщину, которая является медработником областного госпиталя ветеранов войны ", - отметил баллона.

Также выздоровела 43-летняя жительница города Долинск, которая находилась дома на самоизоляции. У нее была зафиксирована легкая форма коронавируса.

Всего в Кировоградской области от коронавируса выздоровели 25 человек. Больше всего таких пациентов в Киеве - 39. По 34 случая выздоровления зафиксировано в Черновицкой, Черкасской и Тернопольской областях. Всего в Украине от COVID-19 выздоровели 467 пациентов.

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