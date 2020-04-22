В Киеве столкнулись легковушки: одна машина перевернулась, пострадала женщина

22 апреля, 2020, 19:00

В среду, 22 апреля, в Шевченковском районе Киева произошла авария с участием легковых Volkswagen и Toyota

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Происшествие произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, Volkswagen двигался в крайней левой полосе в направлении центра. По словам свидетелей, в это время водитель автомобиля такси Toyota пытался перестроиться в крайнюю левую полосу. При этом произошло столкновение с Volkswagen, в результате чего Тойота перевернулась на бок.

Врачи скорой оказали помощь на месте пассажирке Toyota, однако от госпитализации она отказалась. На месте происшествия работают патрульные полицейские.

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