В Киеве столкнулись легковушки: одна машина перевернулась, пострадала женщина
22 апреля, 2020, 19:00
В среду, 22 апреля, в Шевченковском районе Киева произошла авария с участием легковых Volkswagen и Toyota
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Происшествие произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, Volkswagen двигался в крайней левой полосе в направлении центра. По словам свидетелей, в это время водитель автомобиля такси Toyota пытался перестроиться в крайнюю левую полосу. При этом произошло столкновение с Volkswagen, в результате чего Тойота перевернулась на бок.
Врачи скорой оказали помощь на месте пассажирке Toyota, однако от госпитализации она отказалась. На месте происшествия работают патрульные полицейские.
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