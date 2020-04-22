В Киеве СБУ разоблачила профессора химии, который организовал производство амфетамина. ВИДЕО
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Две подпольные лаборатории злоумышленники обустроили по месту жительства лидера группировки в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области", - говорится в сообщении.
Фигуранты наладили производство психотропных - амфетамина и катинона, а также прекурсора - фенилнитропропена.
Готовую продукцию участники группы предлагали на специально созданном собственном сайте. Они подыскивали своих клиентов через специализированные интернет-платформы.
Химические вещества для изготовления товара получали из стран Азии и Западной Европы, в частности через сервисы международной почтовой связи.
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