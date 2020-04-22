В Киеве произошла вспышка коронавируса, за сутки почти 100 новых случаев, - МОЗ

22 апреля, 2020, 10:34

В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса, за сутки заразились 97 человек

Об этом повидиомляе пресс-служба Минздрава.

На сегодня в столице 989 человек заразились COVID-19, вчера сообщали о 892 инфицированных. Таким образом, за сутки в Киеве обнаружили еще 97 больных коронавирусом.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .