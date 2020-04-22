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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошла вспышка коронавируса, за сутки почти 100 новых случаев, - МОЗ

В Киеве произошла вспышка коронавируса, за сутки почти 100 новых случаев, - МОЗ

В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса, за сутки заразились 97 человек

Об этом повидиомляе пресс-служба Минздрава.

На сегодня в столице 989 человек заразились COVID-19, вчера сообщали о 892 инфицированных. Таким образом, за сутки в Киеве обнаружили еще 97 больных коронавирусом.

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