В Киеве произошла вспышка коронавируса, за сутки почти 100 новых случаев, - МОЗ
22 апреля, 2020, 10:34
В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса, за сутки заразились 97 человек
Об этом повидиомляе пресс-служба Минздрава.
На сегодня в столице 989 человек заразились COVID-19, вчера сообщали о 892 инфицированных. Таким образом, за сутки в Киеве обнаружили еще 97 больных коронавирусом.
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- Напомним, в Днепре зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.
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