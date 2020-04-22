В Киеве аптеки пообещали снизить наценку на маски до одной гривни

22 апреля, 2020, 15:28

Ряд столичных аптечных сетей обязался снизить торговую наценку на медицинские маски до одной гривни в соответствии с рекомендациями Антимонопольного комитета

Об этом в Facebook сообщил глава Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.

"Во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевского областного территориального отделения АМКУ, с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн", - сообщил Хмельницкий.

Хмельницкий также отметил, что представители столичных аптек заявили, что были "заложниками" роста закупочной цены.

"То есть, согласно их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", - добавил Хмельницкий.

Отмечается, 17 апреля с целью быстрой стабилизации и снижения цен на медицинские маски в Киеве аптечным сетям даны обязательные для рассмотрения рекомендации принять меры по: пересмотру условий привлечения поставщиков продукции для увеличения круга поставщиков с целью предотвращения искусственного дефицита товара; пересмотру уровня торговой надбавки (наценки) на медицинские маски, на период действия карантина или ограничительных мер, установленных Кабмином.

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