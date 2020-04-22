В центре Львова застрелили мужчину

Об этом сообщает полиция Львовщины.

"Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия. После этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, вероятно," Форд "светлосерый цвета", - говорится в сообщении .

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Павлова. Полиция установила, что несколько мужчин в Балаклаве совершили вооруженное нападение на двух львовян.

В городе и на территории области проводятся полицейские операции. По данным местных СМИ , неизвестные застрелили нелегального валютчика. Пока неизвестно, ограбили его.

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