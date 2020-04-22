В Британии почти вдвое возросло количество умерших от коронавируса в сутки

22 апреля, 2020, 10:49

В Великобритании зафиксирован резкий скачок суточной смертности от коронавируса, общее количество инфицированных приближается к 130 тысяч

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

За прошедшие сутки в больницах скончались 823 пациентов с COVID-19, днем ранее сообщалось о 449 летальных случаев.

В Британии зафиксирован 4301 новый случай коронавируса, общее число зараженных достигло 129 044.

С начала пандемии от коронавируса в британских больницах умерли 17 337 пациентов. Эти данные не включают летальные случаи в домах престарелых.

По данным офиса статистики Великобритании, от COVID-19 умерли значительно больше людей, чем считалось ранее.

В частности, показатель количества умерших от коронавируса в Англии и Уэльсе оказался на 40% больше, чем данные официальной статистики по состоянию на 10 апреля.