Усик набросился на женщин, занимающихся боксом
22 апреля, 2020, 21:17
Украинский боксер Александр Усик считает, что женщины не должны заниматься боксом
Об этом сообщает Przeglad Sportowy.
Усик считает, что женщин нужно защищать, заботиться и любить.
"Я считаю, что девушки не должны этого делать. Для меня женщина - это как цветок, который должен радовать глаз мужчины. О женщинах нужно заботиться, любить и защищать, а иногда даже баловать. Это моя точка зрения. Кто-то скажет, что я говорю глупости, и мне лучше закрыть рот. Я сделаю это, но сейчас я повторю, что я против женских боевых искусств. Дамы могут сделать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство. Бокс - это жестокий вид спорта, в котором должны быть настоящие мужчины", - сказал Александр Усик.
- Напомним, 22 апреля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что заставит Джошуа провести бой против украинского боксера.
- Сам Джошуа заявил, что следующий соперник, Кубрат Пулев, не соответствует его уровню, а он стремится встретиться с Тайсоном Фьюри
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