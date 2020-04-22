Усик набросился на женщин, занимающихся боксом

22 апреля, 2020, 21:17

Украинский боксер Александр Усик считает, что женщины не должны заниматься боксом

Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Усик считает, что женщин нужно защищать, заботиться и любить.

"Я считаю, что девушки не должны этого делать. Для меня женщина - это как цветок, который должен радовать глаз мужчины. О женщинах нужно заботиться, любить и защищать, а иногда даже баловать. Это моя точка зрения. Кто-то скажет, что я говорю глупости, и мне лучше закрыть рот. Я сделаю это, но сейчас я повторю, что я против женских боевых искусств. Дамы могут сделать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство. Бокс - это жестокий вид спорта, в котором должны быть настоящие мужчины", - сказал Александр Усик.