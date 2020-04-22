Украинский медик Валерий Ивасюк предлагает новейший метод лечения COVID-19

22 апреля, 2020, 22:38

Доктор медицинских наук Валерий Ивасюк предлагает ввести в Украине новый метод лечения коронавируса. Он уже заручился поддержкой ведущих медиков страны и даже нашел спонсоров для приобретения необходимого медицинского оборудования

Закупку первых спонсорских аппаратов готов оплатить офис 5-го президента Украины Петра Порошенко. Об этом Ивасюк рассказал в эфире телеканала Эспрессо.

"Три месяца назад медики выяснили неправильный алгоритм действия вируса. Они считали, что вирус вызывает пневмонию. Но это было в начале эпидемии. На сегодняшний день установлен так называемый патогенез, то есть влияние вируса на организм человека. Эта информация была получена в ведущих научных центрах США и опубликована в ведущих журналах Америки. О чем идет речь? Мишенью вируса является не легкие, а эритроциты - кровяные красные тельца. Этот вирус блокирует гемоглобин, белок, который переносит от клеток углекислый газ в легкие, сдает его во внешнюю среду еще и присоединяет к себе кислород и его транспортирует к клеткам, и там происходит дыхание тканей. Итак, вирус разрушает эритроциты, что приводит к тяжелым последствиям: к гибели почек, печени, и собственно - блокирует уже легкие.

Американские ученые предлагают использовать аппарат для экстракорпорального кровообращения, когда у человека из вены забирается кровь, обогащается кислородом в искусственных легких (это называется оксигенатор), и снова к человеку эта кровь возвращается через артерию.

Об этом и мы говорили, и к этому призывали наших министров, и призвали наше правительство еще два с половиной месяца назад.

Мы предложили присоединять к человеку аппарат экстракорпорального кровообращения и добавлять донорские эритроциты. Для того, чтобы заместить разрушенные эритроциты больного эритроцитами здорового человека. И мы и должны применить этот метод в Украине после консультаций с нашими уважаемыми медиками. Я уже говорил об этом с директором Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Василием Лазаришенцем, с главным инфекционистом Ольгой Голубовский.

В Украине таких аппаратов только 15, а их надо хотя бы до 70 штук. Все сведения об этих аппаратах, об их названиях и производителей - есть в офисе Петра Порошенко. Потому что он первый к нам обратился с просьбой - "Медики, помогите!". Потому что мы видим, что аппараты искусственного дыхания в определенные моменты помогают, но не в экстремальных и почти летальных случаях", - сказал Ивасюк в эфире телеканала Эспрессо.

Врач надеется, что в ближайшее время при содействии Петра Порошенко, в Украине появятся первые аппараты экстракорпорального кровообращения, купленные не за счет бюджета, а благодаря меценатам.