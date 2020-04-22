Украина начала тестировать собственные лекарства, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом, - Зеленский

22 апреля, 2020, 14:12

В Украине стартуют исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для человека коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - отметил президент.

Более подробную информацию обещают предоставить позже.

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