Украина начала тестировать собственные лекарства, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом, - Зеленский
22 апреля, 2020, 14:12
В Украине стартуют исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для человека коронавирус
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.
"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - отметил президент.
Более подробную информацию обещают предоставить позже.
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