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Espreso.tvОбществоУкраина начала тестировать собственные лекарства, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом, - Зеленский

Украина начала тестировать собственные лекарства, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом, - Зеленский


фото: president.gov.ua
В Украине стартуют исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для человека коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - отметил президент.

Более подробную информацию обещают предоставить позже.

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