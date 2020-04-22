Трамп позволил ВМС США уничтожать иранские катера, если те будут "беспокоить" американские корабли
Об этом он написал в Twitter.
"Я отдал приказ ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские катера с вооружением, если они будут беспокоить наши корабли в море", - заявил глава Белого дома.
Трамп не указал причину своего решения, но его заявление было сделано на фоне напряженного столкновения между кораблями ВМС США и "Корпуса стражей Исламской революции" в Персидском заливе на прошлой неделе.
Американские военные заявили, что 11 иранских кораблей "опасно" приближались к кораблям ВМС США и береговой охраны в Персидском заливе.
ВМС США обнародовали видео, на котором видно, как иранские катера приближаются к кораблям США на севере залива.
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