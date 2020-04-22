Трамп позволил ВМС США уничтожать иранские катера, если те будут "беспокоить" американские корабли

22 апреля, 2020, 16:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение военным атаковать и уничтожать любые иранские вооруженные катера, преследующие американские военные корабли

Об этом он написал в Twitter.

"Я отдал приказ ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские катера с вооружением, если они будут беспокоить наши корабли в море", - заявил глава Белого дома.

Трамп не указал причину своего решения, но его заявление было сделано на фоне напряженного столкновения между кораблями ВМС США и "Корпуса стражей Исламской революции" в Персидском заливе на прошлой неделе.

Американские военные заявили, что 11 иранских кораблей "опасно" приближались к кораблям ВМС США и береговой охраны в Персидском заливе.

ВМС США обнародовали видео, на котором видно, как иранские катера приближаются к кораблям США на севере залива.