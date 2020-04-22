Трамп на 60 дней прекратит выдачу грин-карт и иммиграционных виз в США

22 апреля, 2020, 07:35

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ограничить выдачу грин-карт иностранцам и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней, чтобы оставить рабочие места для американцев

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме, передает Интерфакс-Украина .

"Чтобы помочь американским работникам, я временно поставлю на паузу иммиграцию в США. Это поможет американцам, которые являются первыми претендентами на рабочие места", - сказал Трамп.

Он заявил, что "пауза" будет действовать в течение 60 дней, затем этот срок может быть продлен в случае необходимости после оценки Трампом и его командой на основании ситуации в экономике на тот момент.

"Прежде всего мы должны заботиться об американских работниках", - подчеркнул президент США.

Трамп заявил, что указ будет подписан уже в среду, 22 апреля.

"Указ готовится прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, а подписан будет завтра. Там будут определенные исключения", - добавил он.

Также Трамп добавил, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет сделать, чтобы защитить рабочие места для американцев.

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