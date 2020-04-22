Сутки на Донбассе: украинские военные уничтожили двух оккупантов
Об этом сообщает пресс служба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Четыре нарушения режима "Тишина" в прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". По нашим защитникам вблизи Авдеевки по направлению населенного пункта Каштановый российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Защитников Старогнатовки враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а неподалеку Красногоровки оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет.
На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и вечером оккупанты прекратили свою активность.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три обстрела, которые отличались применением минометов, запрещенных Минскими договоренностями.
Так, по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил всего 8 мин. Неподалеку Луганского противник применил миномет 82-го калибра - 14 мин, а также станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.
Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.
По данным разведки Объединенных сил, 21 апреля наши подразделения уничтожили двух российских наемников.
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