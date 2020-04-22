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Espreso.tvСпортСтало известно, когда сборная Украины узнает последнего соперника на Евро-2020

Стало известно, когда сборная Украины узнает последнего соперника на Евро-2020


фото: uefa.com
Отборочные матчи плей-офф раунда Евро-2020 должны состояться в октябре и ноябре 2020 года

Об этом сообщает as.com

Точная дата встреч пока не известна, УЕФА ожидают завершения пандемии коронавируса, чтобы иметь возможность закончить текущий футбольный сезон.

На Евро-2020 осталось разыграть четыре путевки. На место в основном раунде претендуют Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Исландия, Румыния, Болгария и Венгрия. Среди национальных команд также будущий соперник сборной Украины.

Чемпионат Европы пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.

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