Шмыгаль пояснил, что грозит Украине без денег от МВФ

22 апреля, 2020, 11:22

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал возможные последствия отсутствия сотрудничества с Международным валютным фондом

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

Шмыгаль отметил, что условием МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной является принятие так называемого "банковского закона" и, по его словам, неприятие этого закона - пока "единственный барьер" на пути к кредитной программы МВФ в объеме $ 8 млрд.

"Надеюсь, что через неделю-полторы этот барьер будет преодолен", - добавил Шмыгаль.

Вместе с тем, он добавил, что сейчас для Украины не стоит вопрос о самих денгах МВФ, есть вопрос доверия международных инвесторов и отсутствие сотрудничества с МВФ "будет означать плохой сигнал для всех".

"Это, скорее всего, повлечет отток из украинских ценных бумаг, повлечет резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить мы переживем, но вопрос как переживем. И самое главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться", - добавил он.