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Espreso.tvОбществоСезон летних отпусков 2020 в Европе будет необычным и сложным, - журналист

Сезон летних отпусков 2020 в Европе будет необычным и сложным, - журналист


фото: reuters
Сезон летних отпусков 2020 в Европе будет необычным и сложным - как для стран, принимающих туристов, так и для самих путешественников

Об этом заявила в комментарии для Еспресо.TV руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

По ее словам, есть вероятность, что европейцы смогут путешествовать за пределы собственного государства уже с июля, но с огромным количеством ограничений. Например, в Греции власть хочет ввести так называемый "паспорт здоровья" для туристов, который будет доказательством того, что человек не болеет коронавирусом. Проводить тестирование и предоставлять документ, как они предполагают, должно государство происхождения путешественника перед посадкой в самолет. Хорватия хочет ввести прямые чартеры из стран, преодолевших эпидемию, соответственно, к хорватских регионов, где нет вспышки заболевания.

Не исключено, что какие-то единые правила по организации путешествий граждан стран Европейского Союза в страны того же ЕС будут разработаны на уровне Брюсселя, и «евротуристы» смогут отправится на отдых уже этим летом.

"Но для украинцев - как и для граждан других стран за пределами ЕС - хороших новостей пока нет. На данный момент нет подтверждений того, что жители стран, не являющихся членами Евросоюза, смогут этим летом побывать на пляжах стран ЕС", - отмечает эксперт .

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