Россия лоббирует в Европе отмену санкций с использованием "людей Штази", - Карл фон Габсбург

22 апреля, 2020, 17:04

Европа перешагнет через собственные принципы, если под давлением Кремля уступит в вопросе санкций против РФ за агрессию против Украины

Об этом в интервью Укринформу заявил внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I, глава Дома Габсбургов, президент Панъевропейского движения Австрии Карл Габсбург-Лотарингский.

"Проблема в том, что мы в Европе думаем иначе, чем Москва. Каждый голос в Европе, который выступает за прекращение санкций, для Москвы является свидетельством того, что завоевание легитимировано. И это - стимул продолжать политику агрессии. И если Европа здесь уступит, то мы откажемся от своих принципов", - заявил он.

Карл фон Габсбург указал на то, что Россия умело работает в Европе, лоббируя отмену санкций с использованием различных групп, как правого толка, так и старых коммунистических структур и людей Штази: "Москва здесь действует очень умело и полагается не только на так называемых правых. В этой пропагандистской битве используются еще и старые коммунистические структуры. Мы это видели в Австрии, но также и в Германии, где снова и снова возникают люди Штази".

Президент Панъевропейского движения Австрии убежден, что Москва не заинтересована в объединенной Европе, поскольку последняя "мешает политике силы России, которая заключается во внесении раскола среди политических союзников и, таким образом, ослаблении их политики".