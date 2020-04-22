Рада обратилась к миру с призывом не снимать санкций с России из-за коронавируса

22 апреля, 2020, 18:48

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества проголосовали за текст обращения Комитета о необходимости сохранения санкций против России в контексте COVID-19

Об этом сообщила нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета, руководитель Постоянной делегации ВР в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook.

"Сегодня по моей инициативе на комитете по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества проголосовали за текст обращения Комитета о необходимости сохранения санкций против России в контексте COVID-19", - написала нардеп-"слуга".

Ясько заявила, что получает сообщения о намерениях РФ и ее друзей добиться снятия санкций.

"Каждый день я получаю сообщения о намерениях РФ и ее друзей добиться снятия санкций - якобы из гуманистических соображений и для борьбы с коронавирусом. Будем этому противодействовать. Санкции цивилизованного мира не мешают Кремлю бороться с пандемией, поскольку они не касаются медицинской сферы. Они введены из-за агрессивной политики Москвы против Украины, захвата наших территорий и сбивания MH17 - и только после преодоления последствий этих преступлений могут быть ослаблены или отменены", - отметила Ясько.

Она отметила на заседании комитета также состоялись дискуссии по другим вопросам повестки дня. В частности, о подготовке Обращения Комитета к парламентам иностранных государств и международных организаций по поводу попыток ослабить или вообще отменить международные санкции, введенные против РФ за аннексию АР Крым и ведение вооруженной агрессии против Украины, под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. А также о работе Трехсторонней контактной группы в Минске и о проекте Постановления Верховной Рады "О результатах работы заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года в Минске, Республика Беларусь" (№3229) и об обращении местных советов различных уровней относительно недопустимости создания консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Елизавета Ясько подчеркнула, что кроме депутатов и сотрудников секретариата в дискуссии участвовал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

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