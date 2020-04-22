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Espreso.tvОбщество"За одного нашего военного я отдал бы 50, 100 беркутовцев", - Зеленский

"За одного нашего военного я отдал бы 50, 100 беркутовцев", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов в рамках обмена пленными за одного украинского военного отдавать хоть 50 или 100 экс-сотрудников "Беркута"

Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского".

"Я сказал, и я так считаю, и со мной могут не соглашаться многие из украинцев, но я уверен в том, что я прав: за одного нашего военного я отдал бы 50, 100 беркутовцев", - заявил он.

Он добавил, что для него ценнее возвращать наших героев, которые защищали и защищают Украину и "это наше сокровище".

  • Напомним, 8 февраля стало известно, что Александр Маринченко и Сергей Тамтура - двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых ранее передали в рамках обмена удерживаемыми лицами, - вернулись в Киев.


 

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