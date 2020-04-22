"Укроборонпром" ликвидируют, а вместо него создадут 6 холдингов, - заместитель гендиректора

22 апреля, 2020, 22:11

В "Укроборонпроме" намерены создать не менее шести отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем

Об этом заявил заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондарь, сообщает пресс-служба концерна.

В концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический комитет. Обе команды, в тесном сотрудничестве с руководителями предприятий, уже разрабатывают отраслевые стратегии.

"Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM, вошли предприятия, которіе осуществляют ремонт, изготавливают компоненты, проводят исследования и создают конечный продукт. Некий полный производственный цикл. Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия концерна. Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы", - заявил Бондарь.

Он добавил, что реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки: принятие изменений в закон "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятия нового закона "О корпоратизации предприятий ОПК".

По словам Бондаря, на сегодняшний день проекты законов находятся на рассмотрении профильного комитета ВРУ, и реформа Укроборонпрома напрямую зависит от эффективности парламента.

"Без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 года. С принятием законов - реально справиться за 6-9 месяцев", - сообщил он.