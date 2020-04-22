"Работает профессионально, но в другую сторону": Зеленский анонсировал полную перезагрузку судебной системы

22 апреля, 2020, 16:08

Сообщает РБК-Украина.

Зеленский вспомнил о делах Сергея Пашинского и Олега Гладковского.

"Пашинский (экс-нардеп, - ред.), Свинарчук (экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, - ред.), и еще много фамилий там есть. Действительно, есть и криминальные авторитеты, хорошо поработала СБУ. А потом их отпускают суды. Судебную систему в Украине полностью надо перезагрузить", - заявил он.

Президент добавил, что за все эти годы выстроена такая судебная система, что она не работает справедливо.

"Я уверен в том, что много судей нормальных и честных, действительно профессиональных. Но за все эти годы выстроена такая судебная система, что она не работает справедливо. Она может и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем", - заявил Зеленский.

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