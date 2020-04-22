"Европейская Солидарность" требует на ближайшем заседании Рады проголосовать закон о банках и закон о страховании медиков на случай смерти или заболевания коронавирусом

22 апреля, 2020, 17:26

"Европейская Солидарность" требует вынесения на ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады закона о банках, от принятия которого зависит получение международной помощи на преодоление последствий коронавируса и экономического кризиса

В частности, это касается и 1 миллиарда 200 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, о которой объявлено в среду, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Решение лоббировал пятый президент Украины Петр Порошенко, и теперь от "монобольшинства" и Владимира Зеленского зависит, поступят ли в Украину эти деньги, чтобы поддержать обороноспособность, обеспечить поддержку медиков и социальную защиту людей. Очередной отказ президента и руководства парламента выносить закон о банках на рассмотрение парламента - это продолжение опасных для страны подковерных игр, которые власть ведет с Коломойским", - говорится в сообщении.

Банковая сознательно, вопреки национальным интересам, затягивает голосование за закон во втором чтении. Такое преступное промедление невозможно без политического прикрытия со стороны президента Зеленского, чем он в очередной раз демонстрирует свою зависимость от Коломойского, который не скрывает своих намерений вызвать дефолт Украины.

"Европейская Солидарность" также требует включения в повестку дня законопроекта 3376, представленного Петром Порошенко и другими членами фракции, о страховании медицинских работников на случай смерти или заболевания от коронавируса. Речь идет соответственно о полутора миллионах и двухстах тысячах гривен. В Украине, как известно, сложилась критическая ситуация, когда почти каждый пятый среди инфицированных - медик, и они нуждаются в защите для эффективного противодействия пандемии и лечения украинцев.

"Европейская Солидарность" категорически против, чтобы любые вопросы, не касающиеся борьбы с коронавирусом или преодоления экономического кризиса, выносились на внеочередное заседание Верховной Рады. Это выглядит как политическое мародерство, когда власть собирает депутатов для неотложного решения вопросов борьбы с эпидемиологической угрозой, а в повестку дня протягивает свои шкурные вопросы.